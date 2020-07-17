Президент Росії Володимир Путін наказав терміново перевірити готовність військ на кордоні з Україною

Як повідомляє Politeka.net, про це під час наради в Національному центрі управління повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Як повідомив глава Міноборони, Путін розпорядився провести раптову перевірку збройних сил в Південному і Західному військовому округах, які розташовані біля кордону. Крім того, за указом президента РФ проінспектують окремі з'єднання центрального підпорядкування, Повітряно-десантні війська, морпіхів Північного і Тихоокеанського флотів.

Сергій Шойгу заявив, що така перевірка нібито потрібна для оцінки здатності забезпечити військову безпеку" перед масштабними навчаннями "Кавказ-2020". За словами міністра, на південно-заході Росії існує серйозна терористична загроза, тому потрібно підготуватися у всіх сенсах. Міністр також підкреслив, що під час перевірки планують провести 56 тактичних навчань, в тому числі в Чорному і Азовському морях. Всього до заходів залучають близько 150 тисяч чоловік.

Варто відзначити, що у вересні Росія запланувала провести навчання "Кавказ-2020". Заради них президент Путін навіть розпорядився мобілізувати резервістів і зібрати немислиму кількість військової сили. Міністр оборони України заявив, що у відповідь на це ВСУ проведе стратегічні командно-штабні навчання під назвою "Об'єднані зусилля-2020".

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