Розпорядженням голови Сумської ОВА затверджено порядок щорічної грошової допомоги дітям загиблих учасників бойових дій. Виплати від 2 000 до 5 000 гривень призначатимуть із обласного бюджету, а заяви приймають щороку до 1 жовтня.

Грошова допомога у Сумській області отримала новий напрям — щорічну виплату з обласного бюджету тепер призначатимуть дітям загиблих (померлих) учасників бойових дій. Відповідний порядок затвердили розпорядженням голови Сумської ОВА від 11 вересня 2026 року № 638-ОД.

Як повідомили в Лебединській міській раді, право на допомогу мають діти віком до 18 років включно, чиї батьки мали статус учасника бойових дій і загинули або померли — незалежно від причин смерті. Головна умова: дитина має бути зареєстрована на території Сумської області.

Розмір виплати залежить від статусу дитини

Сума щорічної одноразової допомоги не однакова для всіх. Дітям загиблих УБД, які не мали права на статус члена сім'ї загиблого ветерана війни чи Захисника (Захисниці) України, передбачили найбільшу виплату — 5 000 гривень.

Натомість 2 000 гривень отримають діти, які вже мають статус члена сім'ї загиблого ветерана війни чи Захисника (Захисниці) України. Таку саму суму — 2 000 гривень — призначать і тим, хто має право на цей статус, але він іще перебуває в процесі оформлення.

Коли і як подавати заяву

Виплату здійснюють один раз на рік — до Дня захисту дітей, який відзначають 20 листопада. Щоб отримати гроші, законний представник дитини має щороку подавати заяву до 1 жовтня. Тобто вже цьогоріч документи слід встигнути подати вчасно, щоб виплата надійшла до листопадового свята.

Які документи потрібні

Для призначення допомоги потрібно надати копії документів — разом з оригіналами або нотаріально засвідчені:

паспорт та РНОКПП (ідентифікаційний код) заявника;

свідоцтво про народження дитини;

документ про статус УБД загиблого батька або матері (посвідчення, витяг із ЄДРВВ чи довідка);

свідоцтво про смерть батька/матері;

посвідчення члена сім'ї загиблого (за наявності);

витяг про реєстрацію місця проживання дитини в Сумській області;

рішення про опіку/піклування (якщо заяву подає опікун) та банківські реквізити (IBAN).

Куди звертатися

Подавати документи слід до відділу з питань ветеранської політики управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання. Наприклад, у Лебединській громаді заяви приймають за адресою: м. Лебедин, вул. Сумська, 12, кабінет 10. Довідки можна отримати за телефоном (05445) 2-18-64.

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