Президенту Володимиру Зеленському доведеться розглянути петицію про власну відставку

8 липня на сайті голови держави з'явилася петиція, автор якої зажадав, щоб президент «стримав слово» і подав у відставку через те, що порушив закон.

Так, українець нагадав, що в квітні 2019 року у програмі «Право на владу» тоді ще кандидат в президенти Зеленський пообіцяв піти у відставку, якщо порушить закон.

«7 липня 2020 президент Володимир Зеленський зізнався, що не задекларував 5,1 млн грн доходів від погашення ОВДП і цим порушив Закон «Про попередження корупції». Звертаємося до пана Президента з закликом стримати слово і подати у відставку, або визнати, що за 4 дні до другого туру 18 квітня 2020 він збрехав своїм виборцям», - йдеться в петиції.

Всього за 9 днів петиція набрала більше 25 тисяч підписів. Тепер її повинен буде розглянути президент.

Відзначимо, що в тій самій передачі Зеленський заявив:

«Дивіться, якщо я коли-небудь в житті порушу закон, я піду сам. Мені для цього “привіти” не потрібні».

Автор петиції вважає, що президент повинен довести, що відрізняється від «старих» політиків.

«Володимир Олександрович неодноразово підкреслював, що відрізняється від старих політиків. Ми хочемо побачити підтвердження цим гучним заявам. Якщо пообіцяв — іди», - пише він.

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