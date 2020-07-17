«Слуга народу» Олександр Корнієнко, який потрапив у скандал раніше, влучив у новий конфуз з мікрофоном у Раді

Під час засідання Верховної Ради голова партії «Слуга народу», перший заступник голови фракції президентської партії у парламенті Олександр Корнієнко переплутав мікрофон з телефоном. Кадрами конфузу поділився у Фейсбук український блогер Євген Прокопишин (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

На опублікованому відео можна почути, як Корнієнко реагує на увімкнений для нього мікрофон в Раді словом «Алло». Така помилка розсмішила інших депутатів, які відреагували на неї сміхом і оплесками.

«Запрацювалися», - зніяковіло прокоментував свій конфуз сам Корнієнко.

Українці обговорюють те, що трапилося в мережі.

«Це дуже смішно, але це реально втома», «Боже, позорище, а не влада. Сором нам величезний, що таке вибираємо», «як завжди в своєму репертуарі», «Квартал повинні підхопити», - пишуть люди.

Відзначимо, що раніше Корнієнко відзначився гучним скандалом після того, як його приватна розмова з Арахамією стала надбанням громадськості.

Так, Давида Арахамию і Олександра Корнієнка зняли момент, коли вони бесстыжо обговорювали свою колегу Ірину Хабібу і збиралися привести її до Зеленському.

Більш того, нардепи назвали свою колегу по Раді "робочою бабою" і "корабельною сосною", яка може "відх**ити 300 зустрічей за чотири місяці".

Пізніше Корнієнко спробував виправдатися і заявив, що вони з Арахамією обговорювали не Хабібу, а Тетяну Домбровську. Він попросив вибачення у політика і запевнив, що нічого поганого не мав на увазі.

#РАЗУМКОВ: - «Мікрофон Корнієнко включіть» #КОРНІЄНКО: - «Ало! Да!» Новий мем 😂😁😁 Gepostet von Євгеній Прокопишин am Freitag, 17. Juli 2020

Нагадаємо, скандал з "корабельною сосною" отримав несподіване продовження: "Цілий день їздимо в касках".

Як повідомляла Politeka, скандал з "робочою бабою" зі "Слуги народу" не вщухає, з'явилося зізнання: "Вона вразила мене своєю...".

Також Politeka писала, що "слуги народу" зганьбилися безсоромними обговоренням на камеру своєї гарячої колеги.