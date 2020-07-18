Після чуток про вагітність від президента Володимира Зеленського його спікер Юлія Мендель оприлюднила цікавий знімок

Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram Юлія розмістила гарне фото, зроблене біля весільної арки на тлі лавандового поля.

Мендель вбралася в дуже довге бузкове плаття з відкритими плечима, яке вдало поєднується з пейзажем, в руках вона тримає кошик з лавандою.

«Всім гарних вихідних», - лаконічно вона підписала знімок.

Звернемо увагу, що прес-секретар не дала висловитися всім бажаючим, обмеживши коментарі під знімком.

Судячи по фото можна зробити припущення, що вона готується до весілля чи буде подружкою нареченої. 33-річна Юлія Мендель зараз не одружена, дітей у неї дітей.

Раніше засновник партії «5.10» Геннадій Балашов в ефірі "24 каналу" висловив припущення, що Юлія Мендель завагітніла від Володимира Зеленського. За словами політика, на це вказує дивні дії глави держави і розмови в уряді.

У свою чергу прес-секретар Юлія Мендель вирішила не мовчати і прокоментувала чутки, одягнувши плаття з відкритими плечима.

"Кожен фейк має своє ім'я. На каналі 24 вийшла стаття з іменами топ-фейкотворцев нашого року. Читайте, думайте і пам'ятайте: ви — то, що ви вживаєте. Особливо, коли мова йде про інформацію", — сказала Мендель.

Нагадаємо також, що Мендель загуляла з Зеленським на курорті, фото: "Тепло і щасливо"

Крім того, Politeka писала, що "Без вас - ніяк": заражена вірусом Олена Зеленська несподівано вийшла на зв'язок з українцями

Раніше ми передавали, що ЗМІ повідомили про шлюб Володимира Зеленського з відомою співачкою: з'явилися фото і подробиці.