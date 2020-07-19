Глава Чечні Рамзан Кадиров вимагає від українського президента вибачень

У своєму Telegram-каналі Кадиров опублікував звернення до українського президента Володимира Зеленського, в якому зажадав знову вибачитися за жарт, обіграний раніше в шоу «Квартал 95», повідомляє Politeka.net.

Як відомо, одного разу Зеленський вже вибачався перед Кадировим і всім мусульманським світом за жарт. Пізніше, в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону він заявив, що вибачався не за свої жарти, а за відеоролик, який «Квартал 95» використовував для свого виступу. На цьому ролику був зображений глава Чечні, який плакав. Сам Зеленський зізнався, що переглянув ситуацію після того, як йому подзвонили.

Кадирову таке пояснення не сподобалося, і він зажадав від Зеленського повторно вибачитися перед ним.

«Тепер же ви, отримавши повноваження президента України, кожен раз вигадуєте нові версії вибачень. Вам доведеться твердо визначитися зі своєю позицією і підтвердити свої вибачення», - заявив Кадиров.

Він також пригрозив українському президенту, що йому доведеться відповідати перед сином першого президента Чеченської Республіки, а не перед політиком, якщо вибачень не буде.

Варто відзначити, що Влдаимир Зеленський давав інтерв'ю Гордону півтора року тому. Але Кадиров, мабуть, тільки зараз побачив цей ролик.

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