Україна може отримати шанс блискавично повернути свої території

Про це у своєму блозі на Цензоре пише політолог Андрій Воропаєв, передає Politeka.

Експерт переконаний, що так зване "волевиявлення" росіян виявилося токсичним навіть для російського суспільства з його специфічними уявленнями про мораль.

На його думку, Кремлю після активізацію вуличних заворушень по всій країні варто очікувати від вимог економічних поступок до політичних свобод.

"Саме занепад РФ прискорює трансформаційні процеси в регіоні. Казахстан давно має амбіції регіонального лідера. Але тільки зараз зміг публічно їх пов'язати з іншими центрами впливу, насамперед з Китаєм, а не з РФ. Демонстративні погрози Кремля змушують Астану розглядати Китай як гаранта національної безпеки. Там фактично вибирають менше з двох зол, щоб зберегти власну державність", – переконаний Воропаєв.

Політолог нагадав про те, що у Китаю є стратегічні плани стосовно окремих російських територій.

"Події в Хабаровську, Амурську та Казахстані є пов'язаними. Вони послаблюють Москви, створюючи Пекіну геополітичну площину для наступу на інтереси РФ. Китай десятиліттями підживлює осередки сепаратизму на Далекому Сході РФ і в Забайкаллі, здійснюючи повзучу експансію. В результаті на багатьох згаданих територіях китайців більше, ніж росіян. Вони там визначають економічну політику. Місцеві росіяни для них – суто некваліфікована робоча сила", – пояснив свою точку зору Андрій Воропаєв.

Також експерт вказує на те, що Пекін використовує слабкість Москви.

"Як варіант, в Китаї розглядають проголошення референдуму на територіях Далекого Сходу і Забайкалля. Щоб мільйони етнічних китайців із російськими паспортами, які вчинили там повзучу анексію, проголосували за свою історичну незалежність. Адже Китай, безумовно, має право на власні національні "скріпи" – припустив аналітик.

Вопропаев вважає, що процеси, які відбуваються в Росії, важливі для України в тому аспекті, що вони виснажують РФ економічно і підривають політично.

"Ситуація змінюється блискавично. Москва в разі активізації сепаратизму в РФ і політичного або військового загострення з Пекіном буде змушена розпорошувати обмежені військові сили та економічні ресурси на колосальні території. Це послабить її позиції на ключових плацдармах українсько-російського протистояння. За таких умов Україна може отримати шанс блискавично повернути вкрадені, а також історичні території, відновивши свою цілісність", – резюмував Андрій Воропаєв.

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