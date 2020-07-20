Дії Москви схожі на компанію з підготовки нового вторгнення в Грузію

Таку думку на сторінках Обозревателя озвучив кандидат історичних наук, історик, археолог і блогер Сергій Климовський, передає Politeka.

На думку експерта, на пошук Кремлем знову вторгнутися в Грузію вказує брифінг прес-секретаря російського МЗС Марії Захарової, на якому та заявила про "почастішали інциденти з незаконним перетинанням кордону з боку Грузії".

Климовський пише, що Захарова назвала чотири подібних "інциденту", два з яких стосуються Дагестану, який в Москві вважає споконвічно російською землею. Ще два – в Абхазії і окрузі Цхінвалі, який у Кремлі називають "Південною Осетією".

Вказавши на незначність цих інцидентів, історик зазначає, що МЗС РФ все одно вирішив, що вони – привід для висунення ультимативних вимог терміново провести маркування кордону між Грузією і двома так званими "республіками".

"Захарова аж ніяк не випадково озвучила цей ультиматум Грузії в момент активізації бойових дій між Вірменією і Азербайджаном. Вимога терміново провести по землі маркування кордону для Грузії категорично неприйнятно, оскільки означає офіційну відмову нею від частини своєї території і визнання де-юре двох цих псевдо-республік окремими державами і протекторатами РФ. Кремль, як і у випадку з Україною, наполегливо прагне посадити уряд Грузії за стіл переговорів з зіц-головами обох своїх протекторатів і встати поруч у позу арбітра, загрожує війною, якщо не візьмуть його ультиматуми", – пише Сергій Климовський.

До цієї теми, продовжив експерт, варто додати призначення Москвою скандально відомого комуніста Сергія Гаврилова, знаменитого своєю хамською поведінкою у парламенті Грузії, "послом доброї волі Абхазії".

"Всі ці дії Москви дуже схожі на інформаційну компанію з підготовки нового вторгнення в Грузію", – переконаний Климовський.

Блогер расрывает причини, за якими Москва педалює цю тему.

"Насамперед, це власне російська ситуація, для розрядки якої вимагається маленька і переможна війна. Така війна продемонструє, в першу чергу, народам півночі Кавказу та Поволжя, що Москва без бою на свободу їх не відпустить. Війна дозволить запустити маховик репресій і посилити по всій РФ поліцейський режим. Можливо, вона викличе прилив нової хвилі всенародної любові до Путіна, пожвавить смак до імперських захопленням, і однозначно проллє "золотий дощ" на військово-промисловий комплекс", – прогнозує Сергій Климовський.

Крім того, "прорубание коридору" до Вірменії, з якою у Росії немає спільного кордону, стає для Москви все більш актуальною темою.

"Особливо після початку революції у Вірменії і нинішніх боїв на вірмено-азербайджанському кордоні. Уряд Пашиняна, але виводить Вірменію з-під контролю Москви. Якщо Баку змусить Єреван повернутися до проекту мирного договору за схемою "частина Карабаху в обмін на коридор в Нахічевань", то ці темпи стануть космічними. Тоді укладення цього договору було зірвано російськими спецслужбами, організували стрілянину в парламенті Вірменії. Тепер для його зриву Москві потрібна повноцінна війна", – озвучив свою точку зору Климовський.

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