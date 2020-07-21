Нардеп від ОПЗЖ заявляє, що на нього напали при виконанні

Ветеран АТО, який облив зеленкою нардепа від ОПЗЖ Олега Волошина, може понести кримінальну відповідальність

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис Волошина в соцмережі.

Нардеп заявив, що за фактом інциденту буде відкрито провадження за ст. 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України.

Волошин стверджує, що його не обливали зеленкою, а зі спини "налетіли групою і вдарили" трохи нижче лівого ока рукою з затиснутою в ній кулькою з зеленкою.

"Є сліди удару і зафіксований лікарями опік рогівки", - написав нардеп.

При цьому він наголосив, що напад стався, коли він пред'являв поліцейським посвідчення біля будівлі українського парламенту.

"Тобто напали при виконанні", - стверджує Волошин.

За його словами, його власні дії відносно ветерана АТО, до якого він підбіг після інциденту та вдарив кулаком в обличчя, були "чистою самообороною".

"Я вдарив того, хто (як мені здалося) вдарив мене по обличчю. Чиста самооборона. Там було ще кілька, яких ніхто не встиг ще затримати, і які продовжували мені погрожувати фізичною розправою", - написав нардеп.

Дану ситуацію також прокоментувала нардепка від "Європейської солідарності" Софія Федина.

"А буде відповідальність Волошина за побиття ветерана, коли того за руки тримали поліцейські?" - написала вона на своїй сторінці в соцмережі.

Нагадаємо, нардепа від ОПЗЖ облили зеленкою під будівлею Верховної Ради зі словами "Я воював, а ти від РФ гроші отримуєш".

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