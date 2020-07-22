Після ситуації із захопленням заручників у Луцьку Україна поділяється на тих, хто повірив у реальність спецоперації, і тих, хто вважає це постановкою

Таку думку висловив блогер і військовий оглядач Олексій Арестович на своїй сторінці в соцмережі, передає Politeka

"До вчорашнього дня країна ділилася на 25 і 73. З учорашнього - на тих, хто повірив в маленький переможний теракт і на психічно здорових", - написав він.



Також Арестович написав, що президент України Володимир Зеленський виявився "ще дурнішим", ніж він думав.

Блогер також опублікував красномовне фото, на якому можна побачити, як "захоплення готується до ризикованої операції з порятунку заручників". На світлині силовики спокійно сидять на скамійці поряд з місцем, де "луцький терорист" взяв людей у заручники.