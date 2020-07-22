Після ситуації із захопленням заручників у Луцьку Україна поділяється на тих, хто повірив у реальність спецоперації, і тих, хто вважає це постановкою
Таку думку висловив блогер і військовий оглядач Олексій Арестович на своїй сторінці в соцмережі, передає Politeka.
"До вчорашнього дня країна ділилася на 25 і 73. З учорашнього - на тих, хто повірив в маленький переможний теракт і на психічно здорових", - написав він.
Також Арестович написав, що президент України Володимир Зеленський виявився "ще дурнішим", ніж він думав.
Блогер також опублікував красномовне фото, на якому можна побачити, як "захоплення готується до ризикованої операції з порятунку заручників". На світлині силовики спокійно сидять на скамійці поряд з місцем, де "луцький терорист" взяв людей у заручники.
"Як в анекдоті "Яка страна, куме, такі теракти", "Від учора мені вкрай перестало бути смішно", "На піцу чекають? Щось не їде кур'єр", "Київський міст" дубль 2, "терориста" Аваков знов візьме на поруки", - пишуть в коментарях.
Як відомо, зранку 21 липня чоловік на псевдо "Максим Поганий" сам зателефонував у поліцію і заявив про захоплення заручників в рейсовому автобусі "Берестечко - Краснилівка". Потім з'явилося відео, на якому він звинувачує у всьому "систему". Ближче до обіду терорист опублікував вимоги: високопоставлені чиновники повинні були публічно визнати себе "терористами в законі", а Володимир Зеленський - порекомендувати фільм "Земляни". Ближче до вечора "луцький терорист" поговорив з Володимиром Зеленським, після чого звільнив трьох людей, включаючи дитину і вагітну жінку. Потім президент опублікував коротке відео, в якому виконав одну з вимог терориста - порекомендував фільм.
Нагадаємо, на місці захоплення автобуса в Луцьку прогриміли вибухи: що з заручниками, кадри і подробиці.
Як повідомляла Politeka, захоплення заручників у Луцьку пов'язали з карантином.
Також Politeka писала, що Зеленський терміново відреагував на захоплення автобуса в Луцьку, нові деталі події.
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