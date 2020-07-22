Президент України Володимир Зеленський не повинен вести переговори безпосередньо з ватажками "Л/ДНР"

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив політолог і журналіст Юрій Романенко на своїй сторінці у Facebook.

"Питання: Якщо Зеленський буде з Пушиліним, чи хто там зараз у них, безпосередньо перемовлятися, теж норм буде? А якщо ні, то в чому різниця?", - зазначив він.

Відповідаючи на це питання, політолог навів приклад з луцьким терористом.

"Різниця в тому, що в Луцьку психопат, а в "ДНР" квазідержава з танками і наслідками. Порятунок людей у першому випадку нічого не коштує для української держави, поступки у другому загрожують його загибеллю. Ось і вся різниця", - зазначив політолог.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виконав вимогу луцького терориста, який захопив автобус і тримав у заручниках людей. Зеленський записав відео, сказавши ті слова, які зловмисник вимагав. 

Пізніше відео з офіційних аккаунтів президента було видалене. 

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Нагадаємо, 21 липня автобус із людьми взяли в заручники в центрі Луцька. Зловмисник, який представився Максимом Поганим, погрожував підірвати автобус, але в результаті сам здався правоохоронцям.


 