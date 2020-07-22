"Якщо не хочете, щоб у нас була країна неприкаяних хуліганів"

Не слід щось реформувати до нескінченності, не спробувавши змусити працювати існуюче

Таку думку у своєму Telegram-каналі висловив народний депутат від "Слуги народу" Макс Бужанський, пише Politeka.

Парламентарій переконаний, що проблема полягає не в реформах або їх відсутності, а в кваліфікації.

"Потрібно не соромитися садити, і ми побачимо зовсім іншу країну. За яку не соромно і перед інвесторами, в тому числі, це теж важливо", – вважає Бужанський.

Тому, заявляє нардеп, якщо хто-то "замінує" вокзал, то треба знати: це – не хуліганство, а тероризм, за який дають п'ять років в'язниці.

Якщо станеться напад на журналіста, то це теж не можна кваліфікувати як хуліганство. У разі, якщо вандали обіллють пам'ятник зеленкою, то це, знову таки, не хуліганство, а вандалізм, за який в Україні передбачено тюремне ув'язнення терміном на п'ять років.

Якщо обливають зеленкою народного депутата, знову таки, вважає Бужанський, це хуліганством називати не можна, це – напад на народного депутата, яке карається п'ятирічним ув'язненням.

"Якщо ви не хочете, щоб у нас була країна неприкаяних хуліганів, які бродять отарами, а ви жили за їх правилами і настроям, а не законами, не треба обманювати себе", – закликав народний депутат.

Politeka повідомляла, що блогер і військовий оглядач Олексій Арестович вважає, що після ситуації із захопленням заручників у Луцьку Україна ділиться на тих, хто повірив у реальність спецоперації, і тих, хто вважає це постановкою.

"До вчорашнього дня країна ділилася на 25 і 73. З учорашнього - на тих, хто повірив в маленький переможний теракт і на психічно здорових", - написав він.

Також Арестович написав, що президент України Володимир Зеленський виявився "ще гірше", ніж він думав.

А політолог Михайло Чаплига озвучив думку, що Президент України Володимир Зеленський після теракту в Луцьку повинен зайнятися переговорами з бойовиками на Донбасі.

"Нова реальність полягає в тому,що Зеленський сказав і показав, що рейтинг не важливий йому (типо), переговори з терористами можна і потрібно вести, йти на всі компроміси, якщо на карті життя людей", - зазначив він.

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