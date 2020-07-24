Як на це відреагують в Раді?

Президент України Володимир Зеленський подав у Верховну Раду законопроект, який заборонить випускати підозрюваних під заставу

Як повідомляє Politeka.net, текст законодавчої ініціативи з'явився на офіційному сайт парламенту.

Згідно з пояснювальною запискою, мова йде про запобіжний захід для наркозлочинців. Законопроект позбавляє суддів можливості випустити під заставу громадян, яких правоохоронці підозрюють у незаконному виробництві, купівлі, продажу, перевезенні або зберіганні психотропних, наркотичних засобів або їх аналогів, згідно 3 частини статті 307 Кримінального кодексу.

Передбачається, що такий закон допоможе співробітникам правоохоронних органів більш ефективно боротися з розповсюдженням наркотиків на території України. Так підозрюваних замість застави на час слідства будуть відправляти під домашній арешт або відразу в СІЗО без права виходу під заставу. Документ вже передали на розгляд в профільні комітети Верховної Ради.

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