Рейтинги по виборах мера Києва змінилися: лідерами є чинний мер Віталій Кличко і громадський діяч Андрій Пальчевський
Згідно з опублікованими даними, рейтинги кандидатів в мери Києва змінилися і виглядають наступним чином:
Перше місце з 23,8% голосів опитаних киян лідирує Віталій Кличко. Відразу за ним, з підтримкою 22,7% респондентів, перебуває Андрій Пальчевський.
Якби мерські вибори в Києві вже проходили сьогодні, то за Миколу Томенка (Рідна країна) віддали б 10,5% голосів.
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Далі в рейтингу йдуть Ігор Смешко ("Сила і честь") – 5,7%, Андрій Білецький ("Національний корпус") – 5,5%, Олексій Гончаренко («Європейська солідарність») – 4,5%, Ірина Верещук («Слуга народу») – 4,1%, Сергій Притула («Голос») – 3,9%, Микола Тищенко («Слуга народу») – 3,8%, Олександр Омельченко – 3,3%.
Відзначимо, вибори мера Києва відбудуться в жовтні 2020 року.
Як зазначив директор Центру «ІНТЕР-АКЦІЯ» Юрій Лагутов, Кличко стрімко втрачає свої позиції з жовтня минулого року - в цілому на 5%. В цей час його головний опонент Пальчевський наростив підтримку приблизно на стільки ж. У підсумку, розрив між ними складає всього 1,1%.
Також він зазначив, що понад 41% киян незадоволені роботою чинного мера з-за частого відключення гарячої води і скандалів з будівництвом мостів.
Лагутов впевнений, що на крісло мера можуть розраховувати Микола Томенко і Андрій Білецький, які, за попередніми даними, набирають по 10% голосів кожен.
Крім рейтингів з виборів мера Києва, мешканцям столиці запропонували відповісти на запитання, яку політичну силу вони підтримують.
Результати опитування:
«Європейська солідарність» – 16%
«Слуга народу» – 14,7%
«Перемога Пальчевського» – 14,0%
Партія «УДАР» Кличка склала 9,3%.
Нагадаємо, раніше писали, Андрій Пальчевський відбирає голоси у Зеленського та ОПЗЖ, - експерт