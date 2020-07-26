Рейтинги по виборах мера Києва змінилися: лідерами є чинний мер Віталій Кличко і громадський діяч Андрій Пальчевський



Про це стало відомо з дослідження, яке було проведено ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ" у Києві з 13 по 15 липня.

Згідно з опублікованими даними, рейтинги кандидатів в мери Києва змінилися і виглядають наступним чином:

Перше місце з 23,8% голосів опитаних киян лідирує Віталій Кличко. Відразу за ним, з підтримкою 22,7% респондентів, перебуває Андрій Пальчевський.

Якби мерські вибори в Києві вже проходили сьогодні, то за Миколу Томенка (Рідна країна) віддали б 10,5% голосів.

Далі в рейтингу йдуть Ігор Смешко ("Сила і честь") – 5,7%, Андрій Білецький ("Національний корпус") – 5,5%, Олексій Гончаренко («Європейська солідарність») – 4,5%, Ірина Верещук («Слуга народу») – 4,1%, Сергій Притула («Голос») – 3,9%, Микола Тищенко («Слуга народу») – 3,8%, Олександр Омельченко – 3,3%.

Відзначимо, вибори мера Києва відбудуться в жовтні 2020 року.

Як зазначив директор Центру «ІНТЕР-АКЦІЯ» Юрій Лагутов, Кличко стрімко втрачає свої позиції з жовтня минулого року - в цілому на 5%. В цей час його головний опонент Пальчевський наростив підтримку приблизно на стільки ж. У підсумку, розрив між ними складає всього 1,1%.

Також він зазначив, що понад 41% киян незадоволені роботою чинного мера з-за частого відключення гарячої води і скандалів з будівництвом мостів.

Лагутов впевнений, що на крісло мера можуть розраховувати Микола Томенко і Андрій Білецький, які, за попередніми даними, набирають по 10% голосів кожен.

Крім рейтингів з виборів мера Києва, мешканцям столиці запропонували відповісти на запитання, яку політичну силу вони підтримують.

Результати опитування:

«Європейська солідарність» – 16%

«Слуга народу» – 14,7%

«Перемога Пальчевського» – 14,0%

Партія «УДАР» Кличка склала 9,3%.

Нагадаємо, раніше писали, Андрій Пальчевський відбирає голоси у Зеленського та ОПЗЖ, - експерт











