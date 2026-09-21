Грошова допомога для ВПО в Запорізькій області від благодійного фонду передбачає виплату 12 300 гривень на одну особу. Розповідаємо, хто має право на кошти та як подати заявку.

Грошова допомога для ВПО у Запорізькій області стартує з попередньої реєстрації — благодійний фонд «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» оголосив про початок приймання заявок на багатоцільову грошову допомогу. Розмір фінансової підтримки становить 12 300 гривень на одну особу.

Кошти призначені не для всіх переселенців, а лише для тих, хто виїхав із визначених громад Запорізької та Харківської областей. Програма створена для підтримки цивільних осіб, які залишили свої домівки через високий рівень небезпеки.

Кому нададуть перевагу під час розподілу виплат

Організатори оцінюватимуть заявки за чіткими критеріями пріоритетності. Насамперед кошти спрямують тим, хто виїхав із небезпечних зон протягом останніх 30 днів. Також у пріоритеті ВПО, які евакуювалися протягом 2026 року та мають додаткові фактори вразливості.

До вразливих категорій належать: родини з неповнолітніми дітьми, люди поважного віку, особи з інвалідністю, самотні громадяни, які доглядають за іншими, домогосподарства, що повністю втратили джерела доходу, та сім'ї, які опинилися у складних обставинах і потребують речей першої потреби.

Кому можуть відмовити у нарахуванні коштів

Основна причина для відмови — отримання подібної багатоцільової грошової допомоги протягом останніх трьох місяців від БФ «ССС» або інших благодійних організацій. Це правило застосовують, щоб уникнути дублювання виплат і забезпечити підтримкою тих, хто ще не отримував коштів.

Як подати заявку

Аби взяти участь у програмі, необхідно заповнити онлайн-форму попередньої реєстрації. У документі детально вказують персональні дані, інформацію про склад родини та підтверджують статус ВПО з визначених регіонів. Після заповнення форми протягом 2-3 тижнів із вами зв'яжуться. Реєстрація не гарантує виплати.

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