Графіки відключення світла у Чернігові 22 та 23 вересня торкнуться десятків вулиць, де енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи. Більшість адрес лишаться без електроенергії з 09:00 до 17:00.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на цей тиждень знову актуалізовані — енергетики продовжують проводити планові ремонтні роботи на мережах, і в понеділок та вівторок частина міста лишиться без електропостачання.

У Чернігові 22 та 23 вересня з 09:00 до 17:00 діятимуть стабілізаційні графіки, які зачеплять значну кількість вулиць у різних районах міста. Про це повідомляє Чернігівобленерго.

22 вересня без світла залишаться мешканці таких вулиць: 1-й Глухівський, 2-й Глухівський, Авіаторів, Алексєєва, Березова, Білоуська, Борщова, Вадима Модзалевського, Весняна, Вишнева, Волковича, В'ячеслава Радченка, Героїв Чорнобиля, Глухівська, Городнянська, Елеваторна, Забарівський, Заньковецької, Івана Виговського, Київська, Корюківська, Кукушанка, Леоніда Каденюка, Леоніда Пашина, Липинського, Молчанова, Мстиславська, Нова, Одеська, Пам'ятна, Партизанська, Першотравнева, Подусівська, Привітна, П'ятницька, Романа Бжеського, Рятувальників, Сагайдак, Сагайдак 1-й, Садова, Седнівська, Седнівський, Солов'їна, Солов'їний, Спортивна, С. Русової, Старобілоуська, Старобілоуський, Стародубського полку, Староказарменна, Степана Бандери, Степний, Степова, Тероборони, Транспортна, Трудова, Харківська, Юрія Мезенцева.

23 вересня перелік адрес буде ширшим. З 09:00 до 17:00 без електроенергії лишаться: 1-й Глухівський, 1-й Кирила Розумовського, 2-й Глухівський, 2-й Кирила Розумовського, Авіаторів, Алексєєва, Артилеристів, Берегова, Березова, Білоуська, Борщова, Вадима Модзалевського, Весняна, Вишнева, Волковича, Гарамів, Героїв Чорнобиля, Гетьмана Полуботка, Глухівська, Городнянська, Дмитра Бортнянського, Елеваторна, Заварівський, Заньковецької, Івана Виговського, Інструментальна, Кирила Розумовського, Кленова, Козацька, Корюківська, Котляревського, Кривоноса 2-й, Кривоноса 3-й, Кукушанка, Левка Лук'яненко, Леоніда Каденюка, Леоніда Пашина, Липинського, Лугова, Льотна, Менська, Механізаторів, Миру, Молчанова, Мстиславська, Нова, Одеська, Озерна, Пам'ятна, Партизанська, Перемоги, Першотравнева, Піщана, Подусівська, Привітна, Радіозаводська друга, Радіозаводська третя, Річкова, Романа Бжеського, Рятувальників, Сагайдак, Сагайдак 1-й, Садова, Седнівська, Седнівський, Солов'їна, Солов'їний, Сосницька, Сосницький, Спортивна, Стародубського полку, Староказарменна, Степана Бандери, Степана Подобайло, Степний, Степова, Східна, Тероборони, Транспортна, Трудова, Урожайна, Харківська, Шевченка, Шкільна, Юрія Мезенцева, Яблунева, Ярова, Яровий.

Що треба знати мешканцям

Енергетики звертають увагу, що на вулиці Солов'їній знеструмлення стосуватиметься двох ділянок, одна з яких може лишитися без світла до 21:00 в обидва дні. Відключення пов'язані з плановими та аварійно-відновлювальними роботами на лініях електропередач, тому фахівці просять поставитися до тимчасових незручностей із розумінням.

Мешканцям Чернігова радять заздалегідь зарядити павербанки та подбати про необхідні запаси води. Повний перелік адрес та актуальні графіки можна перевірити на офіційному сайті обленерго.

Раніше Politeka повідомляла, павербанки варто зарядити: у Чернігові 20 та 21 вересня вводяться тривалі графіки відключення світла.