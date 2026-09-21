Грошова допомога в Одеській області — благодійний фонд «Деполь Україна» відкрив реєстрацію на цільову фінансову підтримку до 78 000 гривень для започаткування або розвитку власної справи.

Грошова допомога для ВПО в Одеській області знову доступна — благодійний фонд «Деполь Україна» розпочав реєстрацію на отримання цільової фінансової допомоги в межах програми «Стабільний дохід — стабільне житло».

Програма спрямована на підтримку людей із вразливих груп, які мешкають в Одеській області та хочуть відновити засоби до існування через започаткування або розвиток власної справи. Максимальний розмір допомоги — до 78 000 гривень.

Хто може подати заявку

Отримати підтримку можуть особи, які проживають в Одеській області та мають діючий або запланований бізнес. Обов'язкова умова — реєстрація ФОП. Пріоритет надається внутрішньо переміщеним особам та іншим вразливим категоріям: одиноким батькам, які виховують дитину чи дітей, багатодітним родинам, людям з інвалідністю або тим, хто доглядає за такою особою, опікунам недієздатних осіб, а також людям віком від 60 років.

На що можна витратити кошти

Допомога є цільовою, тож використати її можна лише на конкретні потреби: придбання виробничого та робочого обладнання, техніки або інструментів для старту чи розвитку справи — наприклад, професійну техніку, швейне або кухонне обладнання, спеціалізовані інструменти. Також передбачено оплату послуг із налаштування та підключення обладнання і закупівлю витратних матеріалів для роботи (до 20% від бюджету гранту).

Водночас кошти не покривають будівництво, оренду приміщень, комунальні послуги, рекламу, зарплати, податки, пальне чи погашення боргів.

Як оформити заявку

Реєстрація відбувається через онлайн-форму за посиланням forms.gle/7qmWcc6fQvWbSyPaA. Подати її потрібно до 30 вересня 2026 року. У фонді наголошують: подання заявки є обов'язковим, але не гарантує виділення допомоги, адже відбір прозорий і базується на відповідності критеріям Положення.

Контактний телефон для уточнення деталей — 095 245 25 67 (тільки у робочий час).

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