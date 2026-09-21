Графіки відключення світла у Черкасах 22 та 23 вересня зачеплять низку вулиць у різних мікрорайонах міста. Енергетики проведуть планові ремонтні роботи, тож мешканцям частини будинків варто заздалегідь підготуватися.

Графіки відключення світла у Черкаській області на 22 та 23 вересня передбачають планові знеструмлення низки житлових будинків і приватних домоволодінь обласного центру.

Роботи виконуватимуть фахівці енергокомпанії на повітряних лініях та трансформаторних підстанціях, щоби оновити обладнання й підвищити надійність електропостачання перед опалювальним сезоном.

Про це повідомляє Черкасиобленерго. За графіками відключення світла у Черкасах 22 та 23 вересня без електроенергії тимчасово залишаться мешканці низки вулиць.

Зокрема, 22 вересня з 09:00 до 16:00 знеструмлять будинки на вулицях Горова, Соснівська та Грузиненко.

Наступного дня, 23 вересня, відключення триватимуть довше — з 09:00 до 17:00, а на окремих адресах — до 16:00. Йдеться про вулиці Припортова, Волкова, В. Чорновола, Захисників України, Кривалівська, Нижня Горова, а також бульвар Т. Шевченка та вул. Дахнівська.

Мешканцям цих адрес радять заздалегідь зарядити телефони та повербанки, подбати про альтернативне освітлення і не планувати на ці години робіт, що потребують електроенергії.

Енергетики наголошують, що межі вказані орієнтовно: фактичні строки відключення можуть незначно змінюватися, залежно від перебігу ремонтних робіт.

Раніше Politeka повідомляла, графіки відключення світла у Черкасах 18 вересня були опубліковані заздалегідь.