Поки все йде за планом

Секретар РНБО України Олексій Данилов розповів, що чекає Донбас після досягнення перемир'я на Донбасі

Як передає Politeka.net, свій коментар він дав в ефірі телеканалу "Україна 24" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

За його словами, зараз все йде за планом.

"Працюємо по першому затвердженим сценарієм, з яким їхав Володимир Олександрович Зеленський на саміт в Париж 9 грудня... У нього за плечима було рішення Ради нацбезпеки і оборони України. Воно є чинним", – зазначив Данилов.

Також він підкреслив, що перемир'я є частиною одного з розроблених планів. Після цього в разі провалу, як і казав Зеленський, буде перехід до плану "Б".

"Рік буде стікати 9 грудня. Після того, як 9 грудня пройде, ми будемо розуміти, що ми будемо робити далі. Ми дали спробу нашому супротивнику ще раз мирно піти з нашої країни", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, з 27 липня, почав діяти черговий режим припинення вогню, про який домовились учасники Тристоронньої контактної групи по Донбасу.

В рамках перемир'я обидві сторони зобов'язуються відвести зі своїх позицій озброєння, а також заборонено будь-яке відкриття вогню, застосування снайперів і розвідки, у тому числі з допомогою дронів.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що у Києва є запасні плани з врегулювання ситуації в Донбасі, але він не хоче їх використовувати.

«Я б не хотів застосовувати план B і план С. Тому що є і план B, і план C», — зазначив глава країни на одній з прес-конференцій.

Нагадаємо, озвучені тривожні прогнози з-за нових домовленостей по Донбасу.

Також Politeka повідомляла, про що домовилися в Мінську і як це будуть виконувати.

Раніше Politeka писала, що волонтер пояснив, у чому небезпека нових домовленостей по Донбасу: "Користь тільки для...".