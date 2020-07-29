В мережі згадали, як Петро Порошенко, будучи президентом України, віддавав накази про припинення вогню на Донбасі

Як передає Politeka.net, відповідний кадри опублікували в Telegram-каналі "Крокодил" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)



"Покажіть це відео всім, хто виходив на мітинг проти припинення вогню. Подібних домовленостей при Порошенку було 19(!). І ще, зараз починають розганяти меседж про те, що примирення суперечить законам України та нібито будь-військовий і держслужбовець, який віддасть наказ не стріляти, буде притягнутий до кримінальної відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Автори каналу підкреслили, що в такому випадку колишній президент України тоді порушив закон.



"Отже Порошенко порушив закон 19 разів. Правоохоронні органи, фас. Хоча, вам же все одно", - зазначили в повідомленні.



Нагадаємо, з 27 липня, почав діяти черговий режим припинення вогню, про який домовились учасники Тристоронньої контактної групи по Донбасу.

В рамках перемир'я обидві сторони зобов'язуються відвести зі своїх позицій озброєння, а також заборонено будь-яке відкриття вогню, застосування снайперів і розвідки, у тому числі з допомогою дронов.

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