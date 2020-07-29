Нове перемир'я на Донбасі нічого не дасть, і буде тривати війна

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив журналіст і політолог Юрій Романенко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, з часом ситуація на фронті погіршиться.

"Я не морочу голову з приводу домовленостей щодо ОРДЛО. Все просто - все одно буде війна. Не така постановочно-договорнякова, як при Порошенко. А по-справжньому, як у Сирії та Югославії. Це було закладено в ганебних Мінських угодах, підписаних Порошенко. І коню ясно, що така Україна в такій війні не виживе", - зазначив журналіст.

Також він підкреслив, що потрібно готуватися до гіршого.

"Просто насолоджуйтеся заходами і веселками. Ну і готуйтеся, хто як може до труднощів і втрат. А для більшості все, як завжди, почнеться раптово. Але така вічна доля народів, які вічно ходять по колу. Поки ослик ходить по колу у нього завжди буде осляча доля", - упевнений Романенко.

Нагадаємо, з 27 липня, почав діяти черговий режим припинення вогню, про який домовились учасники Тристоронньої контактної групи по Донбасу.

Раніше політичний та економічний експерт Тарас Загородній озвучив думку, що президент України Володимир Зеленський вчинив правильно, зателефонувавши Володимиру Путіну.

За його словами, немає ніякої гарантії, що "режим тиші" на Донбасі буде дотримуватися навіть після телефонної розмови Зеленського і Путіна. У той же час експерт упевнений, що рішення українського лідера зв'язатися з російським колегою було правильним.

"Таким чином, український президент підкреслив той факт, що саме Росія є стороною конфлікту на Донбасі, і саме від позиції Москви залежить, чи буде дотримуватися перемир'я", - зазначив він.

Нагадаємо, озвучені тривожні прогнози з-за нових домовленостей по Донбасу.

Також Politeka повідомляла, про що домовилися в Мінську і як це будуть виконувати.

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