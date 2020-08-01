Леонід Кравчук взяв участь у ток-шоу російських пропагандистів

Як передає Politeka.net, в прямому ефірі пропагандистського ток-шоу "60 хвилин" сталася словесна перепалка між політиком і телеведучою (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

Скабеева зустріла Кравчука питанням, як той "має намір домінувати на переговорах по Донбасу".

Політик зазначив, що буде домагатися, щоб на Донбасі то він поставив царем світ, зазначивши, що "світ не може бути за рахунок одного або за рахунок інтересів іншого. Тільки рух назустріч один одному".

"Ви всі вигадуєте, вам потрібно навчиться слухати і поважати одне одного!", - заявив Кравчук.

Під час відповідей Кравчука на поставлені питання, Скабеева його регулярно перебивала. В результаті розмова у студії тривала близько 20 хвилин і перетворювався у суперечку.

За словами Скабееваой, Донбас вже не є Україною, а Київі треба прямо говорити з представниками "ДНР" і "ЛНР".

"Пан Путін вважає, що "ДНР" і "ЛНР" - це Україна. Слухайте свого президента Володимира Путіна, - Ред.)" - заявив Кравчук.

Під час відповідей Кравчука на поставлені питання, Скабеева його регулярно перебивала, і політик не стримався:

"Не кажіть, будь ласка, коли я говорю. Це у вас базар, а я не хочу базару!" - вже зриваючись на крик заявив Кравчук і додав, що на темі прямих переговорів з бойовиками постійно спекулюють.

загалом розмова у студії тривала близько 20 хвилин і перетворювався у суперечку, після якої Кравчук запропонував Скабеевой приїхати в Київ, де зможе переконати в її зворотному.

"Приїжджайте в Київ, я вас запрошую. Я вас посаджу в красиве крісло, сяду в такому ж гарному кріслі навпроти. Поставимо перед собою монітор і ми будемо говорити з вами дві години. Я абсолютно впевнений, що ви зміните свою точку зору, попри спеціальну підготовку", - зазначив Кравчук.

Леонид Кравчук поучаствовал в жарком споре с российской журналисткой Ольгой Скабеевой в эфире ток-шоу "60 минут" - https://t.me/c/1261833912/4858 Скабеева постоянно возмущалась, что боевиков неподконтрольных территорий украинская сторона называет террористами. При этом российская журналистка, опираясь на Минские соглашения, признала, что Донбасс - это Украина и заверила, что так же думает и Путин. "Слушайте своего президента", - сказал Кравчук Скабеевой. Кравчук пригласил главарей ЛДНР в Киев договариваться с ним, а Скабеева предложила Зеленскому приехать в Донецк и Луганск. Стоит отметить, что это не первое интервью Скабеевой с Кравчуком. В 2019 и 2020-м годах первый президент также общался с журналисткой в эфире её программы. PavlovskyNEWS Gepostet von Pavlovsky News am Freitag, 31. Juli 2020

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