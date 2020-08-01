Леонід Кравчук, колишній президент і новий глава делегації від України в контактній групі назвав умову, коли доведеться відмовитися від переговорів в мінському форматі

Він прокоментував ситуацію в коментарі інформаційному агентству "УНН", передає Politeka.net.

На думку Леоніда Кравчука, українській стороні доведеться зупинити врегулювання конфлікту на Донбасі шляхом переговорів в Мінську, якщо вони не принесуть жодного результату. Глава делегації підкреслив, що Росія може відмовитися йти на поступки і буде наполягати на своїх умовах. Як заявив Леонід Кравчук, поки він не збирається сидіти склавши руки.

"Я хочу спробувати щось зробити ... Якщо це не вдасться, і натомість нічого не буде запропоновано, і знову" робіть тільки те, що ми хочемо ", тоді я і сам скажу, що мінський формат вичерпав себе, адже Україна зробила все, що могла ", - зазначив колишній український президент. - "Якщо ми зайдемо в глухий кут і станемо нездатними вирішити це питання, значить, потрібно шукати інший формат".

Раніше чинний президент України Володимир Зеленський заявив, що країна буде боротися за мир в рамках мінських переговорів. Як підкреслив глава держави, від цього залежать санкції проти Російської Федерації. Він дав рік на те, щоб вирішити врегулювати ситуацію в Мінську.

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