Голові парламентської фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії довелося самотужки "віддуватися" за президента України Володимира Зеленського в рідному для себе Миколаєві

Про це повідомляє Politeka з посиланням на PavlovskyNEWS.

Так, під час зустрічі з жителями Миколаєва на Арахамію чекала низка незручних запитань. Зокрема, місцева волонтерка аявила, що президент взагалі не в курсі, що відбувається "внизу", та поскаржилась, що Миколаїв так і залишається злочинним містом.

"Президент діє на емоціях простих людей, він класний актор, він класна людина, чоловік - можливо... Але він нічого не розуміє в тому, що відбувається "внизу", - сказала вона.

На це Арахамія заперечив, заявивши, що кримінальні авторитети вже втратили свій вплив.

Інший житель міста обрушився з критикою на Зеленського через невиконання озвучених ним раніше обіцянок. Чоловіка обурило, що президент так і не позбувся кортежів, резиденцій і відкрито порушує закони, хоча обіцяв піти у відставку в подібній ситуації.

Ще одна волонтерка, син якої служить в зоні бойових дій на Донбасі, висловила незадоволення тим, що при новій владі припинили оновлювати озброєння за стандартами НАТО.

Нагадаємо, Арахамію зі "Слугами" спіймали на гарячому в нічному клубі, скандальне відео: як гуляють нардепи.

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