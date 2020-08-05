Політолог і журналіст Юрій Романенко запропонував вирішити проблему Донбасу на прикладі Хорватії

Як передає Politeka.net, думками він поділився на своїй сторінці у Facebook.

У приклад він навів Хорватію, яка зуміла придушити аналог "Л/ДНР" за короткий термін.

"У 1995 році 4 серпня Хорватія розпочала операцію «Буря» в ході якої протягом тижня була зломлена Сербська Країна. Маленька Хорватія виставила 150 тисячну армію, щоб рішуче закрити своє ОРДЛО. Хорватії знадобилося на це три роки", - зазначив журналіст.

За його словами, зовсім протилежна ситуація зараз відбувається в Україні.

"В Україні сьомий рік тільки базікають про те, як будуть вирішувати проблему. Хоча правильніше сказати, що базікають 29 років, оскільки ні одна з базових проблем України за цей час вирішена не була. Тому Україні знадобиться наша «Буря». Не в плані ОРДЛО, а в плані радикальної модернізації цього курятника", - заключив Романенко.

Раніше ми повідомляли, перший президент України і глава ТКГ в Мінську, Леонід Кравчук, заявив про готовність вести переговори з ОРДЛО.

За його словами, потрібно шукати шляхи вирішення конфлікту на Донбасі.

Політик уточнив, що мова йде не про прямі переговори.

"Там є люди, які не зав'язані, скажімо, суто на політичних питаннях, можливо, є вчені, можливо, є й інші - і з тієї, і з нашого боку почати говорити на цьому рівні", - пояснив Кравчук.

Нагадаємо, боєць ВСУ розповів, що відбувається на передовій після укладення перемир'я на Донбасі: "не дай Бог...".

Також Politeka повідомляла, про що домовилися в Мінську і як це будуть виконувати.

Раніше Politeka писала, що волонтер пояснив, у чому небезпека нових домовленостей по Донбасу: "Користь тільки для...".







