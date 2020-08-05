Мендель може подати в суд на автора чуток про її вагітність

Прес-секретаря Володимира Зеленського Юлії Мендель радять судитися з автором чуток про те, що вона вагітна від глави держави

Про це пише Politeka з посиланням на Радіо Свобода.

Повідомляється, що така рада чиновниці дав радник голови ВП Михайло Подоляк.

"Я їй радив прямий судовий позов про приниження честі та гідності і порушення всіх моральних норм, які тільки можливі. Нехай потім в суді доводить, що це не він придумав", – заявив Подоляк.

За його словами, мова йде про позов на "астрономічну суму", уточнюючи при цьому, що в разі виграшу в суді Юлія Мендель перерахує виграні кошти в дитячий будинок.

"Це буде ідеальна практика. Кілька разів їх покараєш на нормальні суми, і все: історія завершилася. Не треба кримінальних справ, не треба адміністративних протоколів, стандартна американо-європейська практика: позов і до побачення", – додав Подоляк.

Politeka повідомляла, що прес-секретар президента України Юлія Мендель висловилася про "фейкоделах" після чуток про її вагітність. Чиновниця разметила відеозвернення до українців на своїй сторінці в Instagram.

"Кожен Фейк має своє ім'я. На каналі 24 вийшла стаття з іменами топ-фейкоделов року. Читайте, думайте і пам'ятайте: Ви - те, що ви споживаєте. Особливо, коли мова йде про інформації. Поважайте інших і головне - поважайте себе", - доволі сердито заявила Юлія Мендель.

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