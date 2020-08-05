Відомий український блогер Олександр Карпюк (Serg Marco) розкритикував прессекретарку президента Юлію Мендель за її заяви про перемир'я на Донбасі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис блогера у соцмережі.

Так, Карпюк вирішив нагадати Юлії Мендель, що провокація - це дія після якої визначається позиція бійця, який реагує на провокацію, після чого позиція/боєць обстрілюється вже прицільно.

Про це блогер написав у відповідь на цитату Мендель про те, що "якщо з того боку провокують на конфлікт, а з цього не дають себе провокувати - це прояв мудрості і відданості миру".

"Але ми ж голубки, не відповідаємо", - іронізував блогер.

Він також закликав прессекретарку Зеленського не чіпати армію і згадати, що вона жінка і журналістка.

"І з підтримкою звернутися до журналістки, яку побили і намагалися згвалтувати в поїзді нещодавно. Подякувати їй за мудрість, що сама у відповідь не пручалася, проявляючи мудрість і відданість миру. А потім поїсть гі*на. А що таке? Значить з армією так можна, з Мендель- ні?" - додав Карпюк.

Нагадаємо, також журналіст Юрій Бутусов розкритикував Мендель через заяву про Донбас: "Ще сміють лицемірно зітхати, що...".