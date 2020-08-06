Лідер партії "Голос" Кіра Рудик назвала своїм політичним ворогом екс-президента України Петра Порошенка
Свій коментар політик дала в інтерв'ю "Українській правді".
На запитання, хто для неї більший політичний ворог: Зеленський чи Порошенко, вона відповіла "Порошенко", і пояснила свою позицію
"Тому що Зеленський не намагається нас так сильно "обійняти", як "європейська солідарність". Ну, тобто показати - так це ж просто наша частина", - зазначила нардеп.
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Нагадаємо, що Кіра Рудик стала головою партії "Голос", замінивши на цій посаді Святослава Вакарчука, який прийняв рішення скласти з себе депутатські повноваження.
Під час голосування за його відставку, депутати Верховної Ради не змогли зібрати потрібну кількість голосів.
Зазначимо, що Вакарчук вже вдруге йде з Верховної Ради. У 2007 році він обирався до парламенту за списком Блоку "Наша Україна – Народна самооборона". А у вересні 2008 року написав заяву про складання депутатських повноважень. Пізніше, партія "Голос" на своєму з'їзді виключила його з виборчого списку і, згідно з Конституцією, він автоматично втратив мандат.
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