Колишній народний депутат Степан Хмара висловився про Леоніда Кучму та Леоніда Кравчука
Як передає Politeka.net, думки про колишніх президентів Герой України озвучив на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, за роки на посаді президента України, жоден, ні другий не намагалися побудувати незалежну країну.
Як передає Politeka.net, думки про колишніх президентів Герой України озвучив на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, за роки на посаді президента України, жоден, ні другий не намагалися побудувати незалежну країну.
"Звичайно, за характером ці дві людини розрізняються. Але, політично, психологічно і морально вони ідентичні: типові малороси, з комплексом неповноцінності. Типові радянські чиновники, яких хвилею обставин винесло на вершину влади в новій державі. Будувати державу незалежну, вільну від" міцної дружби " з Москвою, волі у них не було. Владу вони використовували для задоволення своїх егоїстичних і матеріальних інтересів і кланів, що їх підтримували: компартноменклатура - Кравчука, червоний директорат - Кучму", - зазначив колишній нардеп.
Він упевнений, що при Кравчуку почалося активне розграбування державних ресурсів і розвал промислових підприємств, процвітала корупція і злочинність.
"Наведу лише один, але яскравий приклад. Кравчук має пряме відношення до розвалу і розграбування Чорноморського морського пароплавства, скорочено ЧМП. Незаконним указом Кравчука ЧМП було перетворено в комерційну структуру ЧМП "Бласко", на чолі з президентом Кудюкіним", - зазначив Хмара.
Також він підкреслив, що під час правління Кравчука і Кучми, вбивали знакових журналістів.
"У січні 1992 року був убитий журналіст, народний депутат, світла людина Вадим Бойко, якого в той час цікавили гроші Комуністичної партії. А поширювали політичну казочку, що нібито в його квартирі вибухнув телевізор і загорівся бензин в каністрі, що була в будинку, де, начебто, сонний загорівся Вадим. Цю цинічну брехню поширював і особисто Леонід Кравчук, виступаючи в телепередачі. Через вісім з половиною років, вбили Гію Гонгадзе, якого наказав нейтралізувати Кучма", - вважає Степан Ілліч.
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"Про нинішню поведінку Кравчука і Кучми взагалі немає сенсу говорити. Вони вже увійшли в історію, як руйнівники України і в'язниця за ними давно плаче",- уклав він.
Нагадавши, відомий український журналіст Роман Цимбалюк поставив на місце Кравчука після слів про Донбас: "можна тільки виграти або програти".
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