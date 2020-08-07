Президент Білорусі Олександр Лукашенко та російський лідер Володимир Путін вже помирились і "знову брати"
Як повідомляє Politeka, про це написав на своїй сторінці в соцмережі український журналіст Роман Цимбалюк.
"Лукашенко і Путін вже помирилися. Знову брати. Крайньою призначили Україну.
Ай да батька", - написав журналіст.
Він також повідомив, що у Кремлі за підсумками телефонної розмови президента Росії Володимира Путіна і президента Білорусі Олександра Лукашенка заявили, питання бойовиків "Вагнера" буде врегульовано "в дусі взаєморозуміння".
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Як зазначив Цимбалюк, про це виданню УНІАН, де він працює кореспондентом в РФ, повідомили в пресслужбі Кремля.
"Обговорено актуальні питання подальшого розвитку братерських російсько-білоруських відносин", - йдеться в повідомленні пресслужби Кремля.
Як відомо, 7 серпня відбулася телефонна розмова Путіна з Лукашенком.
В пресслужбі Кремля зазначили, що було проведено "обмін думками" у зв'язку з недавнім затриманням на території Білорусі 33 російських громадян.
"Виражена впевненість, що виникла ситуація буде врегульована в дусі взаєморозуміння, характерного для співпраці двох країн. Підкреслено, що російська сторона зацікавлена в збереженні в Білорусії стабільної внутрішньополітичної ситуації і проведенні майбутніх президентських виборів в спокійній обстановці", - йдеться в повідомленні Кремля.
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