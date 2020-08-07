Президенти поговорили по телефону про " вагнерівців"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко та російський лідер Володимир Путін вже помирились і "знову брати"

Як повідомляє Politeka, про це написав на своїй сторінці в соцмережі український журналіст Роман Цимбалюк.

"Лукашенко і Путін вже помирилися. Знову брати. Крайньою призначили Україну.

Ай да батька", - написав журналіст.

Він також повідомив, що у Кремлі за підсумками телефонної розмови президента Росії Володимира Путіна і президента Білорусі Олександра Лукашенка заявили, питання бойовиків "Вагнера" буде врегульовано "в дусі взаєморозуміння".

Як зазначив Цимбалюк, про це виданню УНІАН, де він працює кореспондентом в РФ, повідомили в пресслужбі Кремля.

"Обговорено актуальні питання подальшого розвитку братерських російсько-білоруських відносин", - йдеться в повідомленні пресслужби Кремля.

Як відомо, 7 серпня відбулася телефонна розмова Путіна з Лукашенком.

В пресслужбі Кремля зазначили, що було проведено "обмін думками" у зв'язку з недавнім затриманням на території Білорусі 33 російських громадян.

"Виражена впевненість, що виникла ситуація буде врегульована в дусі взаєморозуміння, характерного для співпраці двох країн. Підкреслено, що російська сторона зацікавлена ​​в збереженні в Білорусії стабільної внутрішньополітичної ситуації і проведенні майбутніх президентських виборів в спокійній обстановці", - йдеться в повідомленні Кремля.

Нагадаємо, відносини РФ і Білорусі загострилися, Лукашенко пішов ва-банк: "після 9 серпня...".

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