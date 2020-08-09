Президент України Володимир Зеленський вирішив поставити крапку у важливому питанні щодо Криму

Як передає Politeka.net, його слова наводить офіційний Телеграм-канал Офісу президента.

За словами Володимира Зеленського, влада України готується на законодавчому рівні ввести визначення корінних народів, а також присвоїти такий статус народу кримських татар. За словами глави держави, це стане можливим після звільнення півострова від окупантів.

"Врегулювання цього питання назріло давно, і ми нарешті повинні поставити в ньому крапку", - заявив Зеленський. "Впевнено можемо сказати - обов'язково відзначимо це свято солідарності у вільному Бахчисараї і по всьому Криму".

Президент додав, що вже зараз потрібно допомогти кримськотатарському народу розвиватися і зберегти культурні традиції.

"Нашим спільним завданням зараз є захист прав кримських татар, допомога у всебічному розвитку мови, культури і збереження самобутності народу, який зараз не може повноцінно розвиватися на своїй історичній батьківщині – в Криму", - передає слова гаранта його прес-служба. - "Дуже важливо робити все від нас залежне, щоб відновити права кримськотатарського народу як корінного народу України".

Раніше в офісі президента повідомили про підвищення мінімальної заробітної плати в Україні. З вересня поточного року вона становитиме не менше п'яти тисяч гривень.

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