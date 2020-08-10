Чоловік головного конкурента Олександра Лукашенка на президентських виборах у Білорусі Світлани Тихановської відзначився явними проросійськими поглядами
Опозиційний політик Сергій Тихановський, який раніше висувався на посаду кандидата на виборах, разом з дружиною були запідозрені у зв'язках з Кремлем, передає «Діалог.UA".
У мережі з'явилися скріни його публікацій в соцмережах, "завдяки" яким він опинився в базі "Миротворця".
Так, у 2016 та 2017 році у Фейсбуці Сергій Тихановський публікував знімки з президентом РФ Володимиром Путіним, кадри із заходів, у яких брав участь разом з патріархом Кирилом, інформацію про свої незаконні поїздки до Криму після окупації з хештегом "Крим наш" тощо.
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Саме після такого контенту опозиціонеру і приписали лояльність до політики Кремля, а також підтримку дій Путіна. Причому користувачі впевнені, що дружина політика дотримується аналогічних поглядів.
"Мені дуже шкода. Це реальність. Я не вірю Тихановській. Та й занадто активно її піарять російські ЗМІ. Вони всі прокремлівські. Ютуб туди ж", - написав у коментарях один з користувачів.
Раніше ми розповідали про те, що Світлана Тихановська заздалегідь записала в "провокатори" учасників протестів, які готові чинити опір силовикам.
Журналіст Айдер Муждабаєв нагадав її цитату з приводу масових мітингів:
"Хочу попросити міліцію і війська пам'ятати про те, що вони - частина народу. І попросити своїх виборців: запобігайте провокації, не потрібно давати привід до застосування до вас насильства. Я знаю, що білоруси прокинуться завтра вже в новій країні, і сподіваюся на те, що завтра будуть тільки хороші новини".
За словами журналіста, така позиція Тихановської є "підлістю і зрадою".
Нагадаємо, Тихановська заявила про переговори з Лукашенком.
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