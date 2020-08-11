Білоруські пропагандисти знову заговорили про "український слід" в протестах, що охопили міста країни
В ефірі державного білоруського телебачення прозвучала інформація про те, що учасники протестів планували захопити адміністративні будівлі і використовували "український досвід", передає "Антикор".
"Ще одна мета, яку намітили інтернет-куратори, — захоплення адміністративних будівель. Натовп був направлений до УВС Мінської області і збирався йти на штурм. До речі, цей прийом був відпрацьований більше п'яти років тому на заході України. Там протестувальникам вдалося роззброїти місцеві РУВС у Львові, Тернополі та Івано-Франківську. Де цей арсенал, досі невідомо", — заявили ведучі.
При цьому пропагандисти додали, що, "завдяки злагодженим діям правоохоронних органів", провокація не вдалася.
У Харкові назріває бунт, українці не збираються мовчати: "Сьогодні на площі Свободи..."
Переможниця " Євробачення "Кончіта Вурст ледве вмістила своє достоїнство в білизну:" Безумство!"
Нова біда трапилася з зіркою "Квартал 95", лікарі зробили все можливе: "Так прикро…"
Тарифи злетять ще більше, українців готують до найгіршого: "12 тисяч гривень за газ, п'ять тисяч за..."
Зазначимо, що вчора президент Білорусі Олександр Лукашенко вже запідозрив українців в участі в протестах, образивши їх. Ці слова прозвучали в контексті міркувань політика про іноземний вплив на те, що відбувається в країні.
"Я про Польщу не кажу. Там вже всі осіли і теж починають смикати за ниточки. Я не кажу про Україну (звідти їхали). Це, впевнений, не державна політика, але там вистачає цих майданутих, про яких я говорив. У тому числі, на жаль, з Росії певний приплив людей".
Як відомо, в Білорусі вже другу добу не вщухають протести. Силовики, котрих уже охрестили "карателями Лукашенка", розганяють людей, як можуть: у хід йдуть гумові кийки і кулі, світлошумові гранати. В результаті зіткнень, кілька людей постраждали.
Нагадаємо, Портников розкрив, яка доля чекає Білорусь без Лукашенка.
Як повідомляла Politeka, трагедія трапилася на протестах у Мінську, Тихановська пригрозила Лукашенку "початком кінця".
Також Politeka писала, що Лукашенко зробив першу заяву після повстання білорусів.