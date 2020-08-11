Навіть думки не допускають, що люди вийшли на протести не за наводкою ззовні

Білоруські пропагандисти знову заговорили про "український слід" в протестах, що охопили міста країни

В ефірі державного білоруського телебачення прозвучала інформація про те, що учасники протестів планували захопити адміністративні будівлі і використовували "український досвід", передає "Антикор".

"Ще одна мета, яку намітили інтернет-куратори, — захоплення адміністративних будівель. Натовп був направлений до УВС Мінської області і збирався йти на штурм. До речі, цей прийом був відпрацьований більше п'яти років тому на заході України. Там протестувальникам вдалося роззброїти місцеві РУВС у Львові, Тернополі та Івано-Франківську. Де цей арсенал, досі невідомо", — заявили ведучі.

При цьому пропагандисти додали, що, "завдяки злагодженим діям правоохоронних органів", провокація не вдалася.

Зазначимо, що вчора президент Білорусі Олександр Лукашенко вже запідозрив українців в участі в протестах, образивши їх. Ці слова прозвучали в контексті міркувань політика про іноземний вплив на те, що відбувається в країні.

"Я про Польщу не кажу. Там вже всі осіли і теж починають смикати за ниточки. Я не кажу про Україну (звідти їхали). Це, впевнений, не державна політика, але там вистачає цих майданутих, про яких я говорив. У тому числі, на жаль, з Росії певний приплив людей".

Як відомо, в Білорусі вже другу добу не вщухають протести. Силовики, котрих уже охрестили "карателями Лукашенка", розганяють людей, як можуть: у хід йдуть гумові кийки і кулі, світлошумові гранати. В результаті зіткнень, кілька людей постраждали.

Нагадаємо, Портников розкрив, яка доля чекає Білорусь без Лукашенка.

Як повідомляла Politeka, трагедія трапилася на протестах у Мінську, Тихановська пригрозила Лукашенку "початком кінця".

Також Politeka писала, що Лукашенко зробив першу заяву після повстання білорусів.