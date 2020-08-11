Публіцист Олександр Кучеров жорстко висловився про невиконані обіцянки Володимира Зеленського
За його словами, президент України Володимир Зеленський разом зі своєю командою обдурив своїх виборців, змусивши повірити в те, що до влади прийде "людина з народу", яка принесе процвітання країні.
Про це йдеться в його статті, опублікованій на сайті ZIK.
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Автор статті навів аналогію хороших менеджерів з продажу, які знають, що покупцеві треба продати не товар, а мрію.
"Півтора роки тому нам, звичайним українцям, на виборах президента України, продавали красиву мрію: мир на Донбасі, щасливих пенсіонерів з гідною пенсією, радісну молодь, яка нарешті отримає шанс на хороше життя у власній країні, а не за кордоном, процвітаюча держава. Всі ми так втомилися від нескінченної брехні і обману, війни і нахабного грабежу, що повірили в слова того, хто так талановито втілився в роль президента в серіалі. Дивлячись на екранного Голобородька, що розсікає по столиці на велосипеді, нам здавалося, що ось він-президент, про якого ми всі мріяли. Через півтора року з'ясувалося, що нам просто втюхали не президента, а третьосортного шоумена в красивій обгортці, який сильний хіба що в записі проникливого Селфі-відео", - пише автор у статті.
Він нагадав, що Зеленський обіцяв гучні посадки корупціонерів, а також завершення розслідувань гучних кримінальних справ, але в підсумку слідство так і тупцює на місці.
"При Зеленському в догоду МВФ Україна розпродає землі, іноземці отримують сотні тисяч доларів в наглядових радах, методично доводячи до банкрутства наші підприємства, заводи зупиняються, падіння темпів промисловості, аграрного сектора, та й в цілому економіка-просто безпрецедентна! При цьому бабусі продовжують отримувати інфаркти від платіжок за комунальні послуги, повсюдно через "медичну реформу" закриваються лікарні, медики продовжують отримувати копійки" - обурюється публіцист.
Нагадавши, вірус вийшов з-під контролю, у Зеленського провели термінову нараду.