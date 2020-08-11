Якби Лукашенко реально підтримувало 80% населення Білорусі, можна було б попросити їх вийти на вулицю

Таку думку в новому випуску програми "НеДобрий вечір" висловив її ведучий Ігор Лесєв, передає Politeka.net. Він назвав Білорусь середньовічною країною, висловивши сумніви з приводу того, що Лукашенко міг перемогти на виборах.

"80% у Лукашенка? Ну ок. Хоча з іншого боку виникає питання - а чого ти цих людей не покажеш на вулиці? Ти прикриваєшся ОМОНом і армією, по-звірячому б'ючи поспіль всіх людей на вулиці. Якщо у будь-якої нормальної людини була така підтримка, вона зробила б інакше. Просто попросила б в понеділок вийти на вулиці всіх, хто за нього проголосував. Це ж мільйони людей", - зазначив Лесєв.

Замість цього, за словами блогера, на вулиці вийшли десятки тисяч людей, які за Лукашенка не голосували. Саме тому 80% білорусів, які нібито голосували за нинішнього президента, викликають скепсис.

"А за що, власне, людей бив ОМОН? Я от не полінувався і почитав Конституцію Білорусії. Протестувальники не порушили жодного закону своєї країни. Не захопили жодної адміністративної будівлі. А їх жорстко місять", - підкреслив блогер.

Він додав, що його жахнула реакція антимайданної публіки в Україні.

«Вони радісно повизгують від того, як менти Лукашенка б'ють своїх співгромадян. Це ті ж люди, які обурені закриттям російських шкіл. Які протестують проти цензури в ЗМІ. Які звинувачують націоналістів у вуличному насильстві. І тут же підтримують ще більше насильство в сусідній країні. Мені глибоко плювати на Лукашенка. Але він став об'єктом срача всередині нашої країни", - зазначив Лесєв.

Блогер вважає, що події в Білорусі показують українцям неадекватну альтернативу розвитку нашої країни. І що жахливіше - в Україні з'являються прихильники такого розвитку подій.

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