Колишнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка розкритикували за втручання у справи Білорусі

Як передає Politeka.net, екс-глава Кабміну дав свій коментар в інтерв'ю "Настоящему времени".

За словами Яценюка, президент Білорусі повинен піти на повторні вибори глави держави і переобрати парламент.



Говорячи про відмінності між протестами в Білорусі та Україні, екс-глава Кабміну зазначив: у 2014 році українці вийшли не стільки проти Януковича і корупції, скільки за європейську інтеграцію, вступ до НАТО, захист своєї незалежності і цілісності країни.

Українці бурхливо відреагували на поради колишнього прем'єр-міністра України президенту Білорусі. У мережі буквально рознесли Яценюка, пригадавши його колишні "заслуги" перед Україною.

"Куля в лобі дірок наробила - тепер протяг", "краще стіну добудуй, а не Сунь свій ніс в те, що тебе не стосується", "Ти вже домайданився в Україні, а приплаченою Америкою патріотам не вдається зруйнувати країну, молодці білоруси", "Хто ти такий давати поради. Ти тут Україну просрав", " Зеленський, чому він на волі?", "Радник знайшовся, спочатку куля в лоб", - писали незадоволені українці в мережі.

Нагадаємо, в ніч з 11 на 12 серпня жорстокість силовиків і військових, що розганяють протест мирних жителів в Білорусі, перевершила навіть те, що відбувалося в попередні дні. Силовики ще при світлі дня почали атакувати сигналять машини. Вони збивали кийками дзеркала, водіїв витягали з салону і били натовпом. Транспортні засоби викрадали.

Нагадавши, постраждалі від протестів у Білорусі розповіли, як Лукашенко "любить" народ.

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