Головний редактор білоруського каналу NEXTA Роман Протасевич дорікнув Лукашенку за лукаву політику щодо України

Він заявив, що нинішня політика президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо України є лукавою, оскільки він намагається всидіти на двох стільцях.

Про це він заявив в інтерв'ю одному з українських ЗМІ, передає Обозреватель.

Крім того, Протасевич підкреслив, що Путін – злочинець, а Крим – це Україна.

"Україна-сусідка Білорусі. Країна, з якою повинні будуватися добропорядні відносини. Нинішня політика Лукашенка щодо України називається лукавством. Брати братами, сусіди сусідами, але рівно до тих пір, поки у нього не з'являються якісь особисті інтереси. Він обіймається з українськими президентами і клянеться: "ми друзі навік". А потім летить до Росії, обіймається з Путіним і каже: "росіяни – наші старші брати". Так, йому потрібно всидіти на двох стільцях. Але пора ставати більш чесним, шукати баланс і визначатися", - сказав Протасевич.

Він також зазначив, що абсолютна більшість білорусів не хотіла б об'єднання з РФ, не хотіла б стати частиною сучасної Російської імперії або відроджувати Радянський Союз.

"Покоління, яке цього хотіло, подорослішало, і виросло занадто багато нових поколінь, які хочуть жити у вільній країні, у відкритому світі, подорожувати, розвиватися", – резюмував журналіст.

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