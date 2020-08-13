Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов висловився про те, що відбувається в Білорусі

Зокрема, він заявив, що можлива ситуація, коли події в Білорусі будуть розвиватися за "кримським" або "донбаським" сценарієм. Данилов закликав владу Білорусі уникнути жертв, поки не стало надто пізно.

Про це він сказав 12 серпня під час круглого столу "технології асиметричної протидії зовнішній агресії та шляхи їх ефективного розвитку", передає "Укрінформ".

"У сучасному світі можливо все. Тому я не можу нічого виключати. Дуже хотілося, щоб там все закінчилося якомога швидше, демократично, спокійно, щоб там не дай бог не було жертв. Ми закликаємо білоруське суспільство, щоб не було людей, які будуть страждати від того, що сьогодні відбувається в Білорусі", – сказав він.

Також раніше повідомлялося, що журналіст Павло Казарін попередив Олександра Лукашенка.

За його словами, президент Білорусі Олександр Лукашенко, намагаючись придушити протест у своїй країні, повторює шлях біглого українського екс-президента Віктора Януковича за часів Майдану.

Казарін впевнений, що у білоруського лідера вже не вийде змусити людей повернутися до колишнього світогляду і способу життя, а повстання не зупинити - воно залишиться в думках.

Нагадаємо, Лукашенко навідріз відмовився залишати свій трон.

Як повідомляла Politeka, вибухи не замовкають, карателі Лукашенка стріляють без розбору.

Також Politeka писала, що біля резиденції Лукашенка помітили підозрілу активність:"дуже дивні справи".