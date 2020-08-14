У "Слузі народу" визначилися з кандидатом в мери Миколаєва. Ним стала Тетяна Домбровська. Чи пошкодують миколаївці, в разі її перемоги, розповів блогер Ігор Лесєв

Як передає Politeka.net, черговий випуск програми "НеДобрий вечір" Лесєва присвячений проблемам Миколаєва.

Нинішній мер Олександр Сенкевич запам'ятався городянам за кількома моментами.

"Такий собі по розуму козак Гаврилюк, тільки не в Раді, а на чолі півмільйонного міста. Миколаїв адже за потенціалом міг стати другою Одесою. А став першим смітником... Нагадаю, в 16 році Миколаїв три тижні замерзав без опалення. А Сенкевич поїхав до Страсбурга на якийсь там форум і х*р забив на замерзаюче місто. Зате на форумі французам розповідав, що миколаївці ледачі... А влітку 18 року все місто залило нечистотами. Природний потік гівна стікав через все місто в Південний Буг. Миколаївці повинні пам'ятати це чудове літо. А що ж в цей час робив Сенкевич? Він цілий тиждень зображував із себе Токсичного месника", - нагадав Лесєв.

За словами блогера, абсолютно логічно, що після таких "подвигів" миколаївці захочуть побачити в кріслі мера не Сенкевича, і тут вступає в свою чергу Добмровська.

Виявляється, "слуга" міцно пов'язана з Сенкевичем.

"Домбровська - це самий натуральний спойлер Сенкевича. Всі його роки саме Домбровська була найближчим бізнес-партнером Сенкевича. За миколаївськими мірками у неї з чоловіком цілком нехилий бізнес. Хто купує айфончики в магазині "Лайм-Стор", знайте, що це її заклад. І хто бере швидкі кредити в мережі "Ваша Готівочка" - це теж її контора. Але найприбутковіша контора Домбровської в місті - це фірма "Карс-Клінінг". Саме ця фірма рік за роком виграє всі тендери з прибирання міста. Щороку з казни міста капає понад 20 мільйонів гривень. І без рішення Сенкевича ці гроші ніколи б не капали", - прокоментував Лесєв.

Блогер розкрив деталі зв'язку Сенкевича і Домбровської в світлі прийдешніх місцевих виборів.

"Домбровській платять з міського бюджету, щоб Миколаїв залишався містом-смітником. І платить не хто-небудь, а Сенкевич. Ви розумієте цю комбінацію? Сенкевич дуже хоче переобратися. А щоб переобратися, йому потрібен сміттєвий кандидат. Персонаж, який за рахунок рейтингу партії здатний вискочити у другий тур. І персонаж, який в силу своєї місцевої історії, програє там кому завгодно. Знаєте як це все називається? Політична проституція на взаємовигідних умовах", - підсумував блогер.

Нагадаємо, що Лесєв жорстко осадив Смілянського за розвал "Укрпошти": "не може людина з доходом в півтора мільйона..."

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