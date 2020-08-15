Президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив звернутися за допомогою до Путіна

Як пише Politeka.net, на терміновій нараді Лукашенко заявив, що йому потрібно зв'язатися з російським президентом Володимиром Путіним.

"Треба зв'язатися з Путіним, президентом Росії, щоб я міг з ним переговорити зараз. Тому що це вже загроза не тільки Білорусі», - заявив Лукашенко.

За його словами, протести, які тривають в країні, загрожують не тільки Білорусі, а й Союзній державі. Він підкреслив, що захист Білорусі - це захист всієї Союзної держави і приклад іншим. Луашенко вважає, що протести можуть поширитися і на інші країни, якщо ситуацію в Білорусі не взяти під контроль.

Також під час наради Лукашенко висловив думку, що ситуацію контролюють ззовні. Він зазначив, що більшість протестувальників не розуміють, що відбувається, так як ними керують інші люди. Лукашенко нагадав, що про нього зараз нібито активно поширюють фейки.

"Нас заколисувати не треба мирними акціями і демонстраціями. Ми бачимо, що в глибині відбувається. Ми ж методички читали", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, що після виборів у Білорусі, які відбулися 9 серпня, в країні не припиняються акції протесту. У перші дні протестів акції супроводжувалися зіткненнями з силовиками, багато мирних мітингувальників постраждало. Люди не вірять в результати голосування, згідно з якими значну перевагу на виборах отримав чинний президент Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, що Лукашенко назвав країну, в яку втік би в разі білоруського Майдану.

Як повідомляла Politeka, Зеленський наплював на дипломатію і зірвався на Лукашенка: "наслідки будуть трагічними".

Також Politeka писала, що Лукашенко поплатився за розгін Майдану в Білорусі, ЄС прийняв жорстке рішення: "вже формуються...".