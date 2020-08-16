Нардеп від "Слуги народу" Андрій Герус напав на журналістку і відібрав у неї посвідчення

Скандал спалахнув у дорогому готелі Туреччини, куди депутат приїхав відпочивати з сім'єю. Про це йдеться в сюжеті на телеканалі"Україна 24". (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Журналістка Дарина Сметанко зі знімальною групою підійшла до Геруса і запитала на камеру, у скільки йому обійшлася відпустка і чи не соромно йому відпочивати в такому розкішному готелі.

Питання не сподобалося "слузі народу" і він не побажав відповідати на те, звідки у нього гроші на VIP - відпочинок. Спочатку він сказав, що" все можна побачити на сайті турагенства", а пізніше відібрав у журналістки посвідчення.

До слова, готель в якому зупинився Андрій Гесус пропонує ВІП-вілли з власним басейном, терасою, сауною, гардеробною кімнатою і окремою кімнатою для персоналу. Шість ночей такого відпочинку коштують близько 10 тисяч євро.

Сам же фігурант скандал Андрій Герус у себе в Фейсбуці поскаржився, що журналістка телеканалу "Україна 24" Сметанко два дні "потайки фотографує і знімає на відео" Його, дітей і дружину.

"Сьогодні на узбережжі турецької Анталії познайомився з видатними папараці з телеканалу "Україна 24" Р.Ахметова... Дарина була настільки віддана своїй справі, що пішла на багаторазове порушення закону, який в Туреччині забороняє проводити журналістські зйомки на території приватних готелів. Оскільки один раз отримавши відповіді на свої питання, Дарина не заспокоїлася, то поліція і директор готелю приєдналися до пояснення дівчині, що закони потрібно виконувати", - написав нардеп.

Нагадавши, скандал з " корабельною сосною "отримав несподіване продовження:"цілий день їздимо в касках".

Як повідомляла Politeka, скандал з "робочою бабою" з "Слуги народу" не вщухає, з'явилося зізнання: "вона вразила мене своєю...".

Також Politeka писала, що "слуги народу" зганьбилися безсоромним обговоренням на камеру своєї гарячої колеги.