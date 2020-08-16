Нардеп от «Слуги народа» Андрей Герус напал на журналистку и отобрал у нее удостоверение

Скандал вспыхнул в дорогостоящем отеле Турции, куда депутат приехал отдыхать с семьей. Об этого говорится в сюжете на телеканале "Украина 24". (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Журналистка Дарья Сметанко со съемочной группой подошла к Герусу и спросила на камеру, во сколько ему обошелся отпуск и не стыдно ли ему отдыхать в таком роскошном отеле.

Вопрос не понравился «слуге народа» и он не пожелал отвечать на то, откуда у него деньги на VIP- отдых. Сначала он сказал, что "все можно увидеть на сайте турагенства", а позже отобрал у журналистки удостоверение.

К слову, отель в котором остановился Андрей Гесус предлагает вип-виллы с собственным бассейном, террасой, сауной, гардеробной комнатой и отдельной комнатой для персонала. Шесть ночей такого отдыха стоят около 10 тысяч евро.

Сам же фигурант скандал Андрей Герус у себя в Фейсбуке пожаловался, что журналистка телеканала "Украина 24" Сметанко два дня "тайком фотографирует и снимает на видео" его, детей и супругу.

"Сегодня на побережье турецкой Анталии познакомился с выдающимися папарацци с телеканала "Украина 24" Р. Ахметова... Дарья была настолько предана своему делу, что пошла на многократное нарушение закона, который в Турции запрещает проводить журналистские съемки на территории частных отелей. Поскольку один раз получив ответы на свои вопросы, Дарья не успокоилась, то полиция и директор отеля присоединились к объяснению девушке, что законы нужно выполнять", - написал нардеп.

Напомним, скандал с "корабельной сосной" получил неожиданное продолжение: "Целый день ездим в касках".

Как сообщала Politeka, скандал с "рабочей бабой" из "Слуги народа" не утихает, появилось признание: "Она впечатлила меня своей...".

Также Politeka писала, что "слуги народа" опозорились бесстыжим обсуждением на камеру своей горячей коллеги.