Місцеві вибори в Україні, заплановані на 25 жовтня, можуть відмінити і призначити на іншу дату

На це можуть піти, якщо ситуація із захворюваністю китайським вірусом буде і далі погіршуватися. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він підкреслив, що сьогодні Україна поділена на так звані території епідеміологічної небезпеки.

"І якщо ми будемо відзначати перевищення... 50% території буде в "червоній зоні", то це буде підставою для того, щоб серйозно задуматися про доцільність проведення масових заходів, у тому числі і виборів", - зазначив Ляшко.

За його словами, Україна орієнтується на Польщу, яка нещодавно переносила президентські вибори через пандемію.

"Їх чіткі рекомендації показали, що дотримання протиепідемічних норм не впливає на збільшення випадків коронавірусу. Там члени виборчих комісій наділи навіть не маски, а спеціальні захисні щитки, антисептики стояли навіть у виборчих кабінках", - розповів головний санлікар.

При цьому він зазначив, що поки не можна точно сказати, що буде з виборами. Ситуація повинна прояснитися вже на початку жовтня.

Зазначимо, така заява викликала жваві дискусії серед українців. Висловлюється припущення, що справжньою причиною перенесення виборів є падіння рейтингів президентської політсили.

«Єдине, що може законно стати обґрунтуванням перенесення виборів - це введення режиму НС або воєнного стану. Все інше-порушення Конституції" « "Тонкий" натяк ... Ось тільки не розуміють "блазенята", що це лише"відтягування кінця"... Коли розгориться Майдан, не допоможе і "дута ""червона зона"... (а українці звикли всі" добрі справи "починати після" жнив", коли урожай не " в полі, а в сараї ..."). А це якраз і припадає на час виборів...", "Нічого ніхто не перенесе. вірусобісся не є підставою для перенесення виборів", - пишуть в мережі.

Зазначимо, раніше експерти також висловлювали подібні думки. Відзначається, що» Слуги народу " можуть використовувати епідемію як привід перенести вибори на тлі обвалу рейтингів.

"Гіпотетично можливість скасування або перенесення виборів виключати не можна. Але ситуація з пандемією в Україні піддається маніпуляціям. Зокрема, і з боку влади. Тому що кількість хворих у нас корелюється з кількістю проведених тестів, тобто чим більше тестів, тим більше хворих, хоча відсоток останніх залишається колишнім. Інша справа, якщо у влади будуть політичні мотиви, якщо проводити вибори виявиться невигідно з електоральної точки зору. Тоді загроза для здоров'я людей може бути використана як привід", – заявляв політексперт Євген Булавка.

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