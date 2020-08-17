Леонід Кравчук заявив, що Росія нібито втомилася від війни в Донбасі

Керівник української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі зазначив, що слухає російського президента і міністра закордонних справ і нібито це відчуває.

Таку заяву він зробив в інтерв'ю для видання "Сегодня".

За його словами, "російські матері, чиї сини гинуть на Донбасі, плачуть такими ж гіркими сльозами, як і українські". Він також зазначив, що слухає російського президента Володимира Путіна і міністра закордонних справ і нібито відчуває: "росіяни хочуть, щоб на Донбасі був мир".

"Я відчуваю це. Я не гарантую, що я вже все зрозумів до деталей, заглянув, вибачте, в душу кожного з них. Але, думаю, Росії також набридла війна, російські матері, сини яких гинуть та воюють на Донбасі, плачуть такими ж гіркими сльозами, як і українські. Тому війні не може бути продовження. Її треба завершувати миром", - зазначив Кравчук.

Також Кравчук підкреслив, що якщо Росія не готова буде йти на поступки українській стороні, то Україна буде змушена відмовитися від Мінського процесу.

"Якщо раптом ми відчуємо, а я допускаю таке, що вони не хочуть ніяких поступок, ми показуємо, що ми готові, а вони кажуть "Ні"... Ну що ж, тоді, принаймні я, мені вистачить мужності, сили і волі сказати: ми робили все, що могли, виходячи з української законодавчої бази, Конституції, міжнародного права, але нас не почули, тому я бачу, що мінський процес не має перспективи", – резюмував він.



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