Білоруський опозиціонер Валерій Цепкало, якого так і не зареєстрували для участі в президентських виборах, поїхав до Києва

Однак тут йому пригадали його слова про війну на Донбасі, передає Politeka.net з посиланням на телеграм-канал "Политика Страны".

Як відомо, в ефірі "4 каналу" 13 серпня він заявив, що розглядає те, що відбувається на Донбасі, "як громадянську війну, де воюють громадяни однієї і тієї ж країни". Що стосується втручання Росії, то, за словами Цепкало "там, напевно, воно є":

"Там, напевно, якась торгівля йде? Я не знаю, але, напевно, є. Навряд чи можна вважати, що Донецьк може бути самодостатнім з точки зору ведення міжнародного бізнесу".

Тепер же в українській столиці до політика підійшла група чоловіків, один з яких заявив, що "швидко знаходить тих, хто має наміри "розгойдувати ситуацію"".

На запитання, хто воює з Україною, Цепкало відповів, що це робить Росія.

"Ми вам допоможемо виїхати з України, щоб було швидше, щоб ви не виражалися так", – обіцяє один з чоловіків.

У свою чергу білоруський опозиціонер сказав, що йому ставили запитання, в яких "він не розбирається", і вибачився.

Активісти зажадали, щоб Цепкало спростував слова про "громадянську війну" у своєму Фейсбуці і назвав усе своїми іменами, тобто війною Росії проти України.

"У нас загиблих понад 14 тисяч, поранених...", – каже співрозмовник білорусу, на що той відповідає, що знає про всю ситуацію.

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