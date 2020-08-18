Український продюсер Ігор Кондратюк різко висловився про дії президента України Володимира Зеленського

Зокрема, він оцінив у розмові з журналістами видання «Коментар» кадрову політику Володимира Зеленського, який з самого початку свого президентства почав залучати до управління державою представників шоу-бізнесу.

За словами продюсера, особисто він бачить це так, ніби із зовсім випадкових людей, яких навіть не перевіряли на наявність почуття гумору, при Зеленському створили політичну команду з випадкових людей, і виставили на «Лігу сміху». Зрозуміло, що виступ навряд чи буде смішним, і така команда, швидше за все, програє.



«У соціальний ліфт при Зеленському переважно садять знайомих людей. Це вам нічого не нагадує? Пам'ятаєте, після обрання президентом України Януковича ходив жарт: у Донецькій області людей ловлять на вулицях - і посилають до Києва працювати на державних посадах? Час покаже, який відсоток «новозелених» чиновників залишиться в політиці», - заявив Кондратюк.

При цьому сам Кондратюк переконаний. що «кухарка не може керувати державою, не маючи знань і належної підготовки».

Також раніше повідомлялося, що Ігор Кондратюк заявив, що Україна в геополітичному вимірі повинна рухатися подалі від країни-агресора Росії, не озираючись на схід. Однак нинішня влада в цьому питанні все ще "топчеться на місці", тому що політики або нерозумні, або продажні.

Нагадаємо, Кондратюк розкрив суть " російської душі "серед артистів.

Як писала Politeka, Кондратюк різко пройшовся українськими гастролерами в РФ.

Також Politeka писала, що Кондратюк пояснив феномен "Слуги народу", дорікнувши українцям.