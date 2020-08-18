Після придушення протестів у Білорусі у Лукашенка можуть визнати вкрадений в України Крим російським

Таку думку висловив політолог Олександр Шпаковський, близький до адміністрації президента Білорусі. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

«У вуличну політику повернувся і Лукашенко. Мабуть, вперше з 1994 року. Для його електорату це був ядерний заряд. Названі конкретні вороги: Польща, Литва і "керівництво України, яке приєдналося до них". У цілому Захід. Думаю, визнання Криму – це питання часу і деяких домовленостей з Москвою», – йдеться в повідомленні.

У свою чергу колега Шпаковського, співзасновник "Українського інституту майбутнього" Юрій Романенко радить не боятися такого повороту подій, оскільки, впевнений він, нам є чим відповісти.

"Лукашенківські експерти там лякають, що визнають Крим і Південну Осетію. Так Україна визнає Тихановську президентом. Усього лише справ",- написав він у себе в телеграм-каналі.

Раніше Романенко попереджав білорусів про те, що їх чекає в найближчому майбутньому. Це великі потрясіння і погіршення рівня життя.

Але саме така плата за диктатуру і відсталість президента Олександра Лукашенка, який за 26 років при владі не зумів модернізувати країну, а зараз намагається зберегти крісло силовим придушенням бажаючого змін і розвитку народу.

Прогнозуючи прийдешні потрясіння, політолог зазначає, що ніяких варіантів, крім усунення Лукашенка, не залишилося. Він проводить паралелі з Україною, де свого часу після звірячого побиття людей наприкінці осені - початку зими 2013 року не могли не усунути Януковича. Це обернулося втратою територій і війною з Росією. І якщо Україна зрозуміла і прийняла той факт, що страждання і біди на шляху краху старої і недієздатної системи неминучі, й отримала шанс, то Білорусі це тільки належить.

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