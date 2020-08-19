Алексанр Лукашенко пригрозив розібратися з противниками чинної влади

Слова президента Білорусі передає видання "Белт"

Лукашенко висловив упевненість в тому, що"влада ніколи не впаде".

"Вони (противники чинної в Білорусі влади. - ред.) людей отруїли соцмережами. І у деяких склалася думка: все, влади немає, влада впала. Влада ніколи не впаде. Ви мене знаєте. А з ними ми розберемося. Просто треба потерпіти", - зазначив Лукашенко.

Також він висловив свою стурбованість на кордоні Білорусі і підкреслив, що президент РФ розділяє його переживання.

"Але якщо складеться момент, що далі терпіти не потрібно... ми бачимо, що брязкають гусеницями. Я ж бачу. І вчасно вибрали момент. Вони просто сьогодні спровокували цю обстановку, щоб ми відтягнули своїх військових на внутрішні дії. Хто сьогодні може гарантувати, що ті сили, які підтягуються ззовні, вони до нас байдужі? Та Ні, ми з Путіним однієї думки, що все там - заварушка ця - не дарма", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, що за останній час Лукашенко і Путін провели чотири телефонні розмови.

Вони дійшли згоди, що у разі загострення ситуації в частині зовнішніх загроз сторони реагуватимуть спільно відповідно до положень, передбачених Договором про колективну безпеку.

Варто відзначити, що білорусів обурив намір Лукашенка залучити до ситуації Росію, оскільки Путін може використовувати протести для окупації частини країни за принципом українського Донбасу.

Раніше політолог Олександр Шпаковський, близький до Адміністрації президента Білорусі, озвучив думку, що послі придушення протестів у Білорусі у Лукашенка можуть визнати анексований в України Крим російським.

За його словами, це "питання часу".

Нагадавши, Лукашенко терміново зв'язався з Путіним, армію привели в бойову готовність: "треба було раніше нам…".

Як повідомляла Politeka, Лукашенко накинувся на своїх опонентів, полилися образи: "відверто відв'язані...".

Також Politeka писала, що Лукашенко вибухнув погрозами в бік працівників заводу:"ніхто з вами возитися не буде".



