Перший президент України Леонід Кравчук неоднозначно висловився про події в Білорусі

Зокрема він заявив, що Олександр Лукашенко не сам прийшов до влади в Білорусі – його обрав народ. І хоча білоруси говорять про порушення на виборах, український політик нібито про це нічого не знає.

Таку думку він висловився в інтерв'ю пропагандистському росЗМІ "RT російською".

"Тому я скажу так: білоруський народ-мудрий. Він показав і вчора, і сьогодні показує, що прагне до порядку, демократії і свободи, і що він цього доб'ється сам, своїми силами і можливостями. І нікому - ні Росії, ні Україні, ні будь-якій державі-втручатися в це не можна", – сказав Кравчук.

Глава української сторони на переговорах по Донбасу в Мінську підкреслив, що і Україна, і сам він повинні вести свою роботу так, щоб поважати білоруський народ, "нічого не змінюючи". На питання російських пропагандистів про те, чи вважає він вибори в Білорусі демократичними, політик заявив, що не може судити про це, так як "не був там".

"Лукашенко не сам прийшов до влади. Його обрав білоруський народ. Вони кажуть, що там були порушення. Але я цього не знаю... слухаю Засоби масової інформації. Одні кажуть так, Інші по-іншому. Я не брав участі там, не був спостерігачем. Тому не можу оцінювати", – заявив Кравчук.

Нагадаємо, Кравчук заявив про готовність налагодити зв'язок з ОРДЛО.

Також Politeka повідомляла, Кравчук підштовхує Україну до долі Придністров'я, Портников вказав на важливий момент.

Як Politeka писала, що Кравчук заявив про готовність вести переговори з бойовиками "Л/ДНР".