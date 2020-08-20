Бывший советник главы Белого дома Джон Болтон рассказал о настоящем отношении президента США Дональда Трампа к Украине

В частности, он заявил, что для президента США Дональда Трампа Украина не является независимым государством: он считает страну частью России.

Об этом он заявил во время эфира на телеканале Puls 24.

Он также вспомнил, что работать с Трампом было очень тяжело: ему постоянно приходилось объяснять, почему в 1945 году Корейский полуостров был разделен на советскую и американскую зоны влияния, кому сейчас принаждлежит Хельсинки и чем на самом деле является Украина.

"У меня с ним очень часто были разговоры на подобные темы. Я не в силах даже точно подсчитать, сколько раз мне приходилось ему говорить, что город Хельсинки уже давно не принадлежит России, а также объяснять причины раздела Кореи в 1945 году. Подобное было и с Украиной - для Трампа это, по сути, часть России", - заявил Болтон.

Также ранее сообщалось, что Дональд Трамп признался, как относится к Украине, России и другим государствам.

"Мои отношения с Украиной очень хорошие. Мои отношения с Россией очень хорошие. Мои отношения с Китаем очень хорошие. Люди не понимают, я могу ладить (с другими государствами, — ред.) ", — сказал он.

Напомним, Трамп пошел на беспрецедентный шаг для сдерживания России.

Как сообщала Politeka, Трамп в порыве гнева рассказал, как его "поимела" Украина.

Также Politeka писала, что США перебрасывают мощную военную силу к Украине, заявление Трампа.